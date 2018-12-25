Экс-сотрудник Росгвардии Дмитрий Сазонов, пойманный на взятке, проведет в СИЗО еще 3 месяца
Бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов, которого обвиняют в получении крупной взятки, не выйдет из СИЗО до 25 марта следующего года. Самарский районный суд, рассмотрев ходатайство следователей, решил продлить ему арест еще на три месяца. Об этом сообщили в суде.
Напомним, что Дмитрия Сазонова задержали 25 июля в ресторане на улице Вилоновской при получении взятки в 100 тысяч рублей. По версии следствия, деньги от представителей частного охранного предприятия он получал в течение нескольких месяцев - с апреля 2018 года. За это незаконное вознаграждение сотрудник Росгвардии обещал не привлекать к ответственности организацию в случае выявления в ней нарушений.
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