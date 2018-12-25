Жители Самары поддержали инициативу о переименовании старых названий остановок

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-25T13:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на портале «Вместе» завершилось голосование, посвященное переименованию устаревших названий остановок общественного транспорта. Речь идет о тех остановках, которые были названы в честь каких-нибудь крупных и знаковых объектов и которые давно уже перестали существовать. В частности, это остановки с названиями «Кинотеатр «Самара», «Кинотеатр «Огонек», «Кинотеатр «Шипка», «Ипподром» и другие.

В голосовании приняли участие 1733 человека. Большинство из них — около 50% — поддержали идею переименования городских остановок. Однако нашлось много тех, кто высказался за сохранение привычных названий остановок. За этот вариант проголосовали 45% самарцев. Еще 5% опрошенных отметили, что решение о переименовании остановок должны принимать соответствующие специалисты, а не обычные жители.

Также горожане высказали свое мнение по поводу короткой исторической справки, которую можно давать в общественном транспорте при подъезде к остановке. Эту инициативу самарцы тоже поддержали. Свой голоса за данный вариант отдали 45% человек. А вот 38% опрошенных заявили, что не хотят слушать развернутые краеведческие сведения во время поездок в автобусе или трамвае. По их мнению, подобную информацию лучше размещать на специальных табличках на остановочных пунктах. Еще 15% горожан отметили, что в общественном транспорте вообще не нужны подобные объявления.

В дальнейшем результаты опроса передадут в администрацию Кировского района и гордуму Самары. Предполагается, что мнение жителей будут учитывать при дальнейшей разработке этих инициатив.