Более 6,5 тысяч самарцев остались без отопления из-за коммунальной аварии на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-25T14:01:21+03:00

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В Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария. На проспекте Ленина врайоне дома № 3 было зафиксировано технологическое нарушение в работе теплосети диаметром 400 мм. Специалисты нашли место повреждения еще вчера, но информация об этом поступила в ГУ МЧС по Самарской области только сегодня, 25 декабря, в 11:10.

В настоящее время на месте происшествия работает аварийная бригада из 10 человек и 4 единиц техники. Они уже провели земляные работы и сейчас занимаются демонтажом изношенного участка теплосети. На время ремонтных работ, которые, ориентировочно, продлятся до 22:00 25 декабря, в 23 многоквартирных домах (6512 человек, в том числе 1214 детей), 1 школе и 2 детских садах отключили отопление. Как отмечают в оперативных службах, социально-значимые учреждения работают в обычном режиме.