2018-12-25T14:16:43+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч сменился директор

Нового главу самарской воздушной гавани уже представили коллективу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба аэропорта КурумочФото: пресс-служба аэропорта Курумоч
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В самарском аэропорту Курумоч произошли кадровые перестановки. Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора аэровокзала был назначен Михаил Берман. Его уже представили коллективу аэропорта, сообщает пресс-служба Курумоча.

Михаилу Берману 51 год. Высшее образование он получил в Омской области. Ранее Михаил Берман занимал пост генерального директора ОАО «Омский аэропорт», а также возглавлял АО «Авиалинии Мордовии». Он отвечал за строительство нового аэропорта Саранска и его подготовку к ЧМ-2018.

Что касается Константина Былинина, который ранее возглавлял самарский аэропорт, то он покинул свой пост из-за выхода на пенсию.

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