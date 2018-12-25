2018-12-25T14:21:07+03:00
Общество

Подросткам Самарской области запретили ходить в кальянные

По мнению прокуратуры, такие места негативно влияют на развитие детей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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С инициативой запретить подросткам походы в кальянные выступила прокуратураС инициативой запретить подросткам походы в кальянные выступила прокуратураФото: pixabay.com
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Теперь несовершеннолетним нельзя посещать места, где употребляют курительные смеси с помощью вейпов, кальянов и электронных сигарет. Такое решение приняли в Самарской губернской думе на заседании 25 декабря.

— Законопроект предложила региональная прокуратура, - подчеркнул председатель комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку Юрий Шевцов. – Да, времена меняются. Сегодня возникла необходимость внести такие заведения в перечень общественных мест, куда детям ходить нельзя.

По словам представителей прокуратуры, такие запреты уже существуют в других регионах, среди которых – Санкт-Петерубрг и Башкортостан.

Подросткам Самарской области также нельзя будет заходить в букмекерские конторы и пункты приема ставок.

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