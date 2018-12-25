В Самаре на Промышленности столкнулись две вазовские легковушки: пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-25T14:38:36+03:00

К счастью, все участники аварии получили не очень серьезные травмы

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 24 декабря, примерно в 23:50 в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. На улице Промышленности столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2112, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 20-летний водитель «Приоры», двигаясь в условиях снегопада со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Гагарина, напротив дома № 299 по улице Промышленности нарушил ПДД и врезался в «двенадцатую» под управлением 29-летнего мужчины.

В результате происшествия пострадали четыре человека: водитель «двенадцатой», а также водитель «Приоры» и две его пассажирки 1981 и 1983 годов рождения. Всем им назначили амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии проводится проверка.