В Самаре на Промышленности столкнулись две вазовские легковушки: пострадали 4 человека
В понедельник, 24 декабря, примерно в 23:50 в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. На улице Промышленности столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2112, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации сотрудников ГИБДД, 20-летний водитель «Приоры», двигаясь в условиях снегопада со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Гагарина, напротив дома № 299 по улице Промышленности нарушил ПДД и врезался в «двенадцатую» под управлением 29-летнего мужчины.
В результате происшествия пострадали четыре человека: водитель «двенадцатой», а также водитель «Приоры» и две его пассажирки 1981 и 1983 годов рождения. Всем им назначили амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии проводится проверка.