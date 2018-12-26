На столах только соки и вода: самарский депутат показал, как прошел губернаторский прием

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-26T08:14:16+03:00

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Во вторник, 25 декабря, в Самаре в выставочном комплексе «Экспо-Волга» прошел торжественный прием губернатора области, на который были приглашены депутаты губдумы. Один из них — представитель КПРФ Михаил Матвеев — опубликовал в своем Твиттере фотографии с мероприятия.

На снимках народный избранник запечатлел, как привечали на губернаторском банкете гостей. Так, Михаил Матвеев сфотографировал столы и выставленные на них яства: фрукты, маринованные овощи, мясные нарезки. В качестве напитков приглашенным на торжество предлагались соки и вода. Алкоголя не было, зато выставленные на столах рюмки красноречиво намекали на его будущее присутствие.

- Приехал на прием губернатора. И что я вижу? Никогда не было, и вот опять: губернатор опаздывает на час, при этом как и при Меркушкине (прим. ред.: экс-губернатор Самарской области), на столы алкоголь не ставят. Тот до своего выступления не позволял, видимо считая, что самарцы - люди не воспитанные. Странно, если Дмитрий Азаров думает также, - рассказал Михаил Матвеев.

В ответ на этот пост жители Самары резонно поинтересовались: неужели народные избранники ходят на такие торжества только ради выпивки. На что депутат отметил, что вполне себе может посидеть на подобных мероприятиях без алкоголя.

- Я не против, чтобы алкоголь вообще не приносили. Но ставить его на столы только после выступления начальника, я считаю, унизительно для приглашенных. А это вообще-то чествование лауреатов «Народного призвания», - добавил депутат.