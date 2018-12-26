В Самаре врача-гинеколога осудили за смерть матери тройняшек

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-26T08:40:44+03:00

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В Самаре суд вынес приговор врачу акушеру-гинекологу Наталье Родионовой, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности матери тройняшек.

Напомним, все произошло в 2016 году. 21 апреля в одну из самарских больниц поступила женщина на 32 неделе беременности. 10 мая ей сделали кесарево сечение. У женщины родились трое недоношенных детей. Молодая мама находилась под наблюдением Родионовой. После родов состояние женщины начало ухудшаться, и 13 мая ее перевели в реанимацию. Операцию ей провели только 18 июня, а в конце августа ее перенаправили на лечение в другую больницу. К сожалению, там 6 сентября женщина скончалась. По версии следователей, врач самарчанки проводила лечение, которое не соответствовало ее заболеванию.

- Данное лечение не предотвратило развитие опасных для жизни пациентки осложнений, усугубило тяжесть состояния женщины, что привело впоследствии к ее смерти, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Суд признал акушера-гинеколога виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Однако наказание было снято, поскольку истек срок давности по данной статье.

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