В Самарской области неизвестный водитель сбил женщину и уехал

СЕГОДНЯ 08:53 2018-12-26T08:53:02+03:00

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Полицейские Сызранского района ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, не оказав ему помощь. ДТП произошло в понедельник, 24 декабря, в 7:40 в поселке Варламово на улице Кооперативной.

- Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле при начале движения от дома № 22 на улице Кооперативной в условиях снегопада, сбил женщину, которая шла по краю проезжей части. В результате случившегося женщина получила травму ноги. Ее госпитализировали в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о скрывшемся водителе, сообщить об этом по телефонам: (8464)33-38-66, 020 (102) или обратиться по адресу: Сызрань, улица Кирова, 50, кабинет № 13.