В Самаре бывшего борца с оргпреступностью будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-26T09:16:39+03:00

Экс-полицейский, обманув женщину, получил от нее почти 500 тысяч рублей и IPhone 6

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом бывший оперуполномоченный ОБОП УУР ГУ МВД по Самарской области, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, правоохранитель обманул некую женщину, пообещав ей, что сможет помочь ей избежать уголовной ответственности. Он заявил о своих возможностях повлиять на выносимое судом решение. Однако на самом деле ничего этого сделать он не мог, да и не хотел. Зато желал обогатиться незаконным путем. За свои «услуги» он получил от женщины 474 тысяч рублей и IPhone 6 стоимостью около 42 тысяч рублей.

В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского и направили его на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.