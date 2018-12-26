В Самаре бывшего борца с оргпреступностью будут судить за мошенничество
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом бывший оперуполномоченный ОБОП УУР ГУ МВД по Самарской области, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, правоохранитель обманул некую женщину, пообещав ей, что сможет помочь ей избежать уголовной ответственности. Он заявил о своих возможностях повлиять на выносимое судом решение. Однако на самом деле ничего этого сделать он не мог, да и не хотел. Зато желал обогатиться незаконным путем. За свои «услуги» он получил от женщины 474 тысяч рублей и IPhone 6 стоимостью около 42 тысяч рублей.
В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского и направили его на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.