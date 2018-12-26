В Самарской области бывшего полицейского будут судить за взятку в 300 тысяч рублей
Правоохранитель боролся с коррупцией и сам попался на взятке
Дело экс-полицейского рассмотрит Ставропольский районный судФото: Архив "КП"
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Бывший старший оперуполномоченный отделения по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Тольятти проходит обвиняемым по делу о взяточничестве.
По версии следствия, 8 августа этого года экс-полицейский получил от некого гражданина незаконное вознаграждение в 300 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь вернуть изъятую сотрудниками полиции документацию.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела и направили на рассмотрение в федеральный суд Ставропольского района.