В Самаре начальник ГИБДД задержал троих преступников на Audi, оставивших пенсионерку без денег
Начальник отдела ГИБДД ОМВД по Волжскому району, майор полиции Дмитрий Баландов помог задержать преступников. Полицейский ехал на службу на личном автомобиле по Московскому шоссе и заметил в потоке машин Audi, которая днем ранее проходила по ориентировке. Именно на этой иномарке скрылись с места преступления мужчина и две девушки, похитившие деньги у пенсионерки в Сергиевском районе.
Начальник ГИБДД вызвал подмогу и решил проследить за автомобилем. Подоспевший экипаж ДПС попытался остановить иномарку, но водитель проигнорировал это требование. Он попытался скрыться в потоке машин, однако в этот момент Дмитрий Баландов перекрыл ему движение своим автомобилем. После этого майор помог задержать водителя и его пассажиров - чеченца и двух девушек, которые являются учащимися колледжа.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, злоумышленников доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.
В Самаре задержали троих преступников на Audi, оставивших пенсионерку без денег.