В Самаре начальник ГИБДД задержал троих преступников на Audi, оставивших пенсионерку без денег

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-26T11:29:54+03:00

Молодые люди хотели скрыться в потоке машин, но полицейский перекрыл им дорогу своим авто

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Начальник отдела ГИБДД ОМВД по Волжскому району, майор полиции Дмитрий Баландов помог задержать преступников. Полицейский ехал на службу на личном автомобиле по Московскому шоссе и заметил в потоке машин Audi, которая днем ранее проходила по ориентировке. Именно на этой иномарке скрылись с места преступления мужчина и две девушки, похитившие деньги у пенсионерки в Сергиевском районе.

Начальник ГИБДД вызвал подмогу и решил проследить за автомобилем. Подоспевший экипаж ДПС попытался остановить иномарку, но водитель проигнорировал это требование. Он попытался скрыться в потоке машин, однако в этот момент Дмитрий Баландов перекрыл ему движение своим автомобилем. После этого майор помог задержать водителя и его пассажиров - чеченца и двух девушек, которые являются учащимися колледжа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, злоумышленников доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.