В Самарской области школьница ответила за оскорбления в соцсети

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-26T10:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьницу из Кинель-Черкасского района привлекли к ответственности за оскорбления в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все началось с того, что ученица одной из школ города Отрадный пожаловалась своей подруге на одноклассницу. Девушка записала два голосовых сообщения, в которых фигурировали угрозы, нецензурная брань и оскорбления, и отправила их обидчице своей подруги. Эти сообщения дошли до мамы девочки. Она прослушала их и обратилась в полицию. После этого к делу подключилась прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства возбудили в отношении 16-летней девушки административное дело. За свои слова школьнице пришлось ответить штрафом в 1 тысячу рублей.