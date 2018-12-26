Хоккейная «Лада» в гостях уступила «Химику» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-26T11:02:13+03:00

За всю игру тольяттинцы забили только один гол. Его автором стал Константин Майоров

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Во вторник, 25 декабря, в Воскресенске прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между тольяттинским клубом «Лада» и местным «Химиком». К сожалению, волжане не смогли обойти соперника.

Матч для тольяттинской команды не задался с самого начала: на 3 минуте в их ворота забросил шайбу Вадим Шутов, а на 9 минуте преимущество хозяев увеличил Глеб Шашков. Ответный гол тольяттинцы смогли забить только во втором периоде. На 24 минуте отличился Константин Майоров. Больше до конца матча никто голами не отметился.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч «Лада» проведет в четверг, 27 декабря, в Москве. Ей предстоит сразиться с ХК «Звезда».