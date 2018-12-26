2018-12-26T11:25:58+03:00
Спорт

Джано Ананидзе может перейти в «Крылья Советов»

В самарском клубе заинтересованы в услугах 26-летнего грузинского полузащитника
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ПФК "Спартак"Фото: ПФК "Спартак"
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В зимнее трансферное окно «Крылья Советов» может пополнить 26-летний грузинский полузащитник Джано Ананидзе. Сейчас футболист выступает за московский «Спартак», однако красно-белые не заинтересованы в полузащитнике, пишет «Спорт-Экспресс».

- Интерес к Ананидзе у «Крыльев Советов» есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберётся в Москве, - сказал генеральный директор «КС» Виталий Шашков.

Напомним, Джано выступает за «Спартак» с 2009 года. В составе красно-белых полузащитник провел 116 матчей и забил 12 голов.

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