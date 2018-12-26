Аэропорт Курумоч может стать транспортным хабом

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-26T11:28:40+03:00

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Между Самарой и Тольятти собираются наладить скоростное железнодорожное сообщение. При этом поезда хотят пустить через аэропорт Курумоч, создав тем самым на его базе один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации.

Напомним, что проект скоростного сообщения между Самарой и Тольятти уже находится в разработке. Предполагается, что до 1 февраля 2019 года будет сформировано технико-экономическое обоснование проекта. Согласно предварительным расчетам, время пути от Самары до Тольятти и обратно с остановкой в Курумоче займет 69 минут. На это потребуются инвестиции в 5 млрд рублей. Как отмечают в областном правительстве, это время можно еще сократить, если, правда, увеличить финансирование.

В перспективе аэропорт может стать транспортным хабом, который объединит воздушное сообщение, скоростную железную дорогу и автобусную станцию. Не исключено, что самарскую воздушную гавань в ближайшее время затронет еще одно изменение — в старом терминале Курумоча могут оборудовать выставочный комплекс с залом для конференций. Вопрос об этом будет поднят на совещании в январе следующего года.