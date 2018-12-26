В крупном пожаре в административном здании под Самарой погиб человек

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-26T12:14:39+03:00

Возгорание на площади 450 кв.м удалось потушить только через три часа

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Стали известны подробности крупного пожара в Волжском районе, который произошел утром в среду, 26 декабря.

Напомним, там в селе Ровно-Владимировка около 9 часов загорелось административно-бытовое здание. На тот момент там находился один человек. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. На тушение огня выезжали 58 пожарных и 17 спецмашин. Пожару был присвоен повышенный ранг. На тушение возгорания у пожарных ушло около трех часов.

- Пожар в Ровно-Владимировке ликвидирован в 11:54. Обнаружен погибший мужчина, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, на месте происшествия также работают сотрудники полиции. Они обеспечивают охрану общественного порядка и проезд транспорта. В настоящее время обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.