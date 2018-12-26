В Самаре увеличат количество спецтехники для борьбы со снегом

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-26T12:50:07+03:00

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Снегопад, который нагрянул в Самару в конце прошлой недели, все еще не хочет ее покидать. Из-за этого коммунальщикам приходится круглые сутки работать в усиленном режиме. Они очищают от снега не только основные дороги, по которым ходит общественный транспорт, но и тротуары, площадки возле остановок, дворы и крыши домов. С каждым днем и сотрудники муниципальных служб, и управляющие компании все больше наращивают темпы работ.

- Для расчистки город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов, особенно технических. Задействуем до 300 машин за смену. Дорожным предприятиям была поставлена задача - вывозить до 6-7 тысяч тонн снега за сутки (а за сезон на полигоны вывезли уже более 81 тысячи тонн снега). С этой задачей мы справляемся, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Как отмечают в администрации города, в минувший вторник, 25 декабря, расчисткой улиц от снега занимались 170 единиц техники и 314 дорожных рабочих, а ночью количество техники увеличили до 281 единицы. Также со снегом борются с помощью реагентов. Так, за сутки коммунальщики расходуют около 360 тонн «Бионорда» и песчано-соляной смеси.

Нередко уборке снега мешают припаркованные машины. Они заметно снижают скорость и качество работ. Поэтому мэрия Самары просит горожан не оставлять свои машины у обочин дорог.