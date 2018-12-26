2018-12-26T12:50:07+03:00
Общество

В Самаре увеличат количество спецтехники для борьбы со снегом

Коммунальщики с каждым днем наращивают темпы работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

Снегопад, который нагрянул в Самару в конце прошлой недели, все еще не хочет ее покидать. Из-за этого коммунальщикам приходится круглые сутки работать в усиленном режиме. Они очищают от снега не только основные дороги, по которым ходит общественный транспорт, но и тротуары, площадки возле остановок, дворы и крыши домов. С каждым днем и сотрудники муниципальных служб, и управляющие компании все больше наращивают темпы работ.

- Для расчистки город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов, особенно технических. Задействуем до 300 машин за смену. Дорожным предприятиям была поставлена задача - вывозить до 6-7 тысяч тонн снега за сутки (а за сезон на полигоны вывезли уже более 81 тысячи тонн снега). С этой задачей мы справляемся, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Как отмечают в администрации города, в минувший вторник, 25 декабря, расчисткой улиц от снега занимались 170 единиц техники и 314 дорожных рабочих, а ночью количество техники увеличили до 281 единицы. Также со снегом борются с помощью реагентов. Так, за сутки коммунальщики расходуют около 360 тонн «Бионорда» и песчано-соляной смеси.

Нередко уборке снега мешают припаркованные машины. Они заметно снижают скорость и качество работ. Поэтому мэрия Самары просит горожан не оставлять свои машины у обочин дорог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трассу М-5 в Самарской области из-за снегопада закрыли для грузовиков
«АКОМ» зарядил тольяттинских автогонщиков на победу
В крупном пожаре в административном здании под Самарой погиб человек
В Самаре водитель маршрутки сбил на «зебре» двух пешеходов
Аэропорт Курумоч может стать транспортным хабом
Джано Ананидзе может перейти в «Крылья Советов»
Хоккейная «Лада» в гостях уступила «Химику» со счетом 2:1
Крупный пожар под Самарой: на площади 450 кв.м горит административное здание
В Самарской области школьница ответила за оскорбления в соцсети
В Самаре начальник ГИБДД задержал троих преступников на Audi, оставивших пенсионерку без денег
В Самарской области бывшего полицейского будут судить за взятку в 300 тысяч рублей
В Сызрани водитель КамАЗа оставил без газа жителей частного сектора
К 2024 году соответствовать нормам будут 85% дорог Самарско-Тольяттинской агломерации
В Самаре бывшего борца с оргпреступностью будут судить за мошенничество
В Самарской области неизвестный водитель сбил женщину и уехал
В Самаре врача-гинеколога осудили за смерть матери тройняшек
На столах только соки и вода: самарский депутат показал, как прошел губернаторский прием
В Самаре на Промышленности столкнулись две вазовские легковушки: пострадали 4 человека
Подросткам Самарской области запретили ходить в кальянные
В аэропорту Курумоч сменился директор
Более 6,5 тысяч самарцев остались без отопления из-за коммунальной аварии на проспекте Ленина
Жители Самары поддержали инициативу о переименовании старых названий остановок
Экс-сотрудник Росгвардии Дмитрий Сазонов, пойманный на взятке, проведет в СИЗО еще 3 месяца
Пытались ограбить пенсионерку: в Тольятти задержали двух цыганок из Кировской области
В Самарской области в столкновении двух легковушек пострадали 8 человек
Работники Куйбышевского НПЗ помогли Деду Морозу собрать мешок с подарками
Не разговаривать и не лаять: в Самарской области ввели тихий час с 13:00 до 15:00
ФСБ перекрыла канал поставки героина в Сызрань