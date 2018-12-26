2018-12-26T12:52:08+03:00
Общество

«АКОМ» зарядил тольяттинских автогонщиков на победу

В четыре гоночных автомобиля поставили инновационные аккумуляторы
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В каждую машину был установлен высокотехнологичный аккумулятор «АКОМ +EFB»В каждую машину был установлен высокотехнологичный аккумулятор «АКОМ +EFB»
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Группа компаний «АКОМ» дала старт очередному зимнему автогоночному сезону. Тольяттинские спортсмены получили инновационные аккумуляторы «АКОМ +EFB» и положительный заряд на победу.

Компанию «АКОМ» - лидера производства АКБ в России – всегда отличало глубокое чувство патриотизма, гордости за свою страну, город, коллектив. «АКОМ» заинтересован в развитии родного края и в том числе различных видов спорта. Компания поддерживает гандбольную команду «Лада», неоднократно оказывала помощь соревнованиям по баскетболу, футболу, бальным танцам и, конечно, гоночному спорту.

25 декабря на площадке перед сервисным центром «АКОМ» в Тольятти выстроились четыре ярких автомобиля. Коллектив компании единодушно приветствовал гонщиков – братьев Остудиных и специального гостя мероприятия – Кирилла Ладыгина. Под аплодисменты собравшихся в каждую машину был установлен высокотехнологичный аккумулятор «АКОМ +EFB».

В обращении к автогонщикам Президент Группы компаний «АКОМ» Николай Михайлович Игнатьев отметил: «Хочешь быть лидером – работай с лидером. Поэтому я убежден, что этот старт станет для гонщиков удачным. Аккумулятор «АКОМ +EFB» ни в чем не уступает импортным аналогам. Это подтверждено успешными исследованиями и испытаниями, различными премиями и наградами. Но главное – это та энергетика, тот дух победы, который присущ компании «АКОМ» и всем ее проектам. Искренне желаю вам проникнуться этой энергией «АКОМ» и быть только лидерами, быть всегда впереди!»

После мероприятия все желающие смогли сфотографироваться с гоночными автомобилями и внутри кабин, пообщаться со спортсменами.

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