Дмитрий Медведев поздравил Сызранский драматический театр с юбилеем

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-26T13:23:36+03:00

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Сегодня, 26 декабря, празднует свой 100-летний юбилей один из старейших в Самарской области театр. Речь идет о Сызранском драматическом театре имени А.Н. Толстого. С этим событием сызранских деятелей искусства и поклонников их творчества поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Примите мои сердечные поздравления с 100-летием Сызранского драматического театра. История его успеха началась с пьесы Александра Островского «Лес» в 1918 году. В театре всегда работали яркие и талантливые режиссеры, артисты, художники. Спектакли театра всегда актуальны и интересны, всегда становятся событием, дарят удивительные эмоции и незабываемые впечатления зрителям разных поколений. Желаю творческих успехов, новых проектов и премьер», - написал в поздравлении Дмитрий Медведев.

Отметим, что в Сызранском драматическом театре проходят классические и современные постановки, а также комедии и мелодрамы. Особой популярностью среди его поклонников пользуется фестиваль «Время театра», который объединяет не только коллективы из нашей страны, но и становится площадкой для показа работ гостей из ближнего и дальнего зарубежья.