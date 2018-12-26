АВТОВАЗ объявил о старте продаж новых грузовых LADA Granta
В семействе автомобилей LADA Granta, производством которых занимается тольяттинский АВТОВАЗ, произошло пополнение. Компания анонсировала старт продаж новой линейки коммерческих автомобилей Granta.
- Автомобили отличаются полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской, что повышает их надежность и грузоподъемность. В эти модели внедрены передние сиденья с более развитой боковой поддержкой. Кроме того, все автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары - 3,9 вместо 3,7, - рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.
Все машины оснащены подушками безопасности, электростеклоподъемниками, усилителями руля, воздушным фильтром салона и легкой атермической тонировкой стекол. На данный момент уже можно заказать следующие модификации коммерческих LADA Granta: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4000 л, а также фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками.