2018-12-26T14:41:01+03:00
Общество

В Самаре оценили эффект для региона от ЧМ 2018

Благодаря этому масштабному мероприятию в городе появился современный стадион, новые машины скорой помощи, обновился подвижной состав общественного транспорта
Ольга АФАНАСЬЕВА
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ЧМ 2018 в Самаре прошел на "отлично"ЧМ 2018 в Самаре прошел на "отлично"
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ЧМ 2018, который прошелв Самаре в этом году, стал драйвером для развития инфраструктуры города и региона. Наследие чемпионата продолжает служить жителям, также поднялся престиж области среди иностранных туристов., были привлечены инвестиции в экономику. Высокий уровень организации мероприятия в Самаре отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, который четырежды посещали матчи турнира на «Самара Арене».

- Благодаря подготовке к ЧМ 2018 был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал «Курумоча», пропускная способность аэропорта выросла на 30%. Модернизирован железнодорожный вокзал. Отремонтировано 213 км автодорог, включая основные магистрали города. Появиласт новая трамвайная ветка от ул. Ташкентская до стадиона «Самара-Арена», - называют плюсы от ЧМ 2018 в региональном правительстве.

Именно благодаря проведению чемпионата в Самаре на 36% обновили подвижной состав городского транспорта, приобрели 125 автобусов и 30 трамваев, отремонтировали более 250 многоквартирных домов и 167 объектов культурного наследия. В Самаре появились новые гостиницы, были отремонтированы 4 больницы, приобретено 67 автомобилей скорой помощи, 1400 единиц медицинского оборудования. Обновились общественные городские пространств.

Из федерального бюджета область получила более 42млрд рублей. Таких инвестиций в регион еще не было.

Пользуется область и спортивным наследием: на 6 новых футбольных полях теперь тренируются спортивные школы. На стадионе «Самара Арена» свои матчи проводит команда «Крылья Советов». Рядом со стадионом пространство будет развиваться: здесь будут построены Дворец пляжных видов спорта, Концерт – Холл, инклюзивный парк. Работы планируется начать уже в 2019 году. На самом стадионе будет открыт Музей спорта, часть помещений будут отданы спортивным организациям. Во время новогодних праздников около «Самара Арены» будет организована масштабная развлекательная семейная площадка.

Сказано

Дмитрий Шляхтин, врио министра спорта Самарской области

- У нас есть и спортивное наследие. Конечно, это уникальный стадион «Самара Арена». И если бы не ЧМ-2018, сомневаюсь, что в ближайшей перспективе у нас бы появился новый стадион. Теперь «Крылья Советов» играют на такой шикарной арене, болельщики с удовольствием посещают матчи. На новых футбольных полях, построенных к чемпионату, уже тренируются детско-юношеские команды. Сейчас в рамках использования наследия ЧМ-2018 ведется работу по созданию «Центра подготовки футболистов» Самарской области, чтобы усилить процесс воспитания местных игроков. В дальнейшем около «Самара Арены» будут строиться новые спортивные объекты. Конечно, проведение ЧМ-2018 способствовало повышению интереса людей к занятиям футболом, и в целом к спорту. Это тоже крайне важный эффект.

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