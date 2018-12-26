В Самаре оценили эффект для региона от ЧМ 2018

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-26T14:41:01+03:00

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ЧМ 2018, который прошелв Самаре в этом году, стал драйвером для развития инфраструктуры города и региона. Наследие чемпионата продолжает служить жителям, также поднялся престиж области среди иностранных туристов., были привлечены инвестиции в экономику. Высокий уровень организации мероприятия в Самаре отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, который четырежды посещали матчи турнира на «Самара Арене».

- Благодаря подготовке к ЧМ 2018 был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал «Курумоча», пропускная способность аэропорта выросла на 30%. Модернизирован железнодорожный вокзал. Отремонтировано 213 км автодорог, включая основные магистрали города. Появиласт новая трамвайная ветка от ул. Ташкентская до стадиона «Самара-Арена», - называют плюсы от ЧМ 2018 в региональном правительстве.

Именно благодаря проведению чемпионата в Самаре на 36% обновили подвижной состав городского транспорта, приобрели 125 автобусов и 30 трамваев, отремонтировали более 250 многоквартирных домов и 167 объектов культурного наследия. В Самаре появились новые гостиницы, были отремонтированы 4 больницы, приобретено 67 автомобилей скорой помощи, 1400 единиц медицинского оборудования. Обновились общественные городские пространств.

Из федерального бюджета область получила более 42млрд рублей. Таких инвестиций в регион еще не было.

Пользуется область и спортивным наследием: на 6 новых футбольных полях теперь тренируются спортивные школы. На стадионе «Самара Арена» свои матчи проводит команда «Крылья Советов». Рядом со стадионом пространство будет развиваться: здесь будут построены Дворец пляжных видов спорта, Концерт – Холл, инклюзивный парк. Работы планируется начать уже в 2019 году. На самом стадионе будет открыт Музей спорта, часть помещений будут отданы спортивным организациям. Во время новогодних праздников около «Самара Арены» будет организована масштабная развлекательная семейная площадка.

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Дмитрий Шляхтин, врио министра спорта Самарской области

- У нас есть и спортивное наследие. Конечно, это уникальный стадион «Самара Арена». И если бы не ЧМ-2018, сомневаюсь, что в ближайшей перспективе у нас бы появился новый стадион. Теперь «Крылья Советов» играют на такой шикарной арене, болельщики с удовольствием посещают матчи. На новых футбольных полях, построенных к чемпионату, уже тренируются детско-юношеские команды. Сейчас в рамках использования наследия ЧМ-2018 ведется работу по созданию «Центра подготовки футболистов» Самарской области, чтобы усилить процесс воспитания местных игроков. В дальнейшем около «Самара Арены» будут строиться новые спортивные объекты. Конечно, проведение ЧМ-2018 способствовало повышению интереса людей к занятиям футболом, и в целом к спорту. Это тоже крайне важный эффект.