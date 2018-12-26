На Новый год общественный транспорт Самары будет ходить до поздней ночи

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-26T14:52:07+03:00

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В Самаре в новогоднюю ночь и на Рождество усилят работу общественного транспорта. Трамваи, автобусы и маршрутки будут развозить горожан до глубокой ночи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января трамваи № 5, 11, 12 и 20, троллейбусы № 7 и 13, а также автобусы № 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47 будут ходить до 3:00. Автобусы и маршрутки №№ 4, 21м, 48к, 89, 92, 99, 206, 215, 217, 226, 272, 247, 261, 297 — до 4:00. Дольше всего будут работать трамвай № 22, автобусы № 96, 295, 50, 51, 67 и автобусы шаттлы до «Самара Арены» - до 4:30.

Для тех, кто планирует встречать Новый год на площади имени В.В. Куйбышева, то их после окончания праздничного салюта — в 1:15 — будут ждать автобусы №№ 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47, 50, 67. Уехать на них можно будет с улицы Самарской (участок от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого). Напомним, что в новогоднюю ночь и накануне дороги возле площади Куйбышева закроют для проезда транспорта.

Кроме того, в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, после окончания праздничных богослужений в Покровском кафедральном соборе, Храме во имя Петра и Павла, Храме в честь св. вмч. Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевском соборе верующих развезут на специальных автобусах. Их подадут к храмам в 2:00-2:30.