ГИБДД из-за непогоды рекомендует самарцам отказаться от дальних поездок на личном авто

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-26T15:09:47+03:00

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Самарскую область все никак не желают покидать снегопад, метель и сильный ветер. Кроме того, не исключено, что в ближайшее время в регионе может пойти мокрый снег, а на дорогах — образоваться гололед. В связи с этим Госавтоинспеция Самарской области рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

В случае, если все-таки необходимо сесть за руль, то автомобилистам советуют быть предельно внимательными и осторожными, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию движения и боковой интервал. Пешеходам рекомендуют быть внимательнее при переходе проезжей части, не отвлекаться на сотовые телефоны и одеться в одежду с световозвращающими элементами.

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