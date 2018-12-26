2018-12-26T15:09:47+03:00
Общество

ГИБДД из-за непогоды рекомендует самарцам отказаться от дальних поездок на личном авто

Регион накрыл сильный снег и метель
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пешеходам советуют быть внимательнее при переходе дорог и не отвлекаться на телефоныПешеходам советуют быть внимательнее при переходе дорог и не отвлекаться на телефоныФото: Архив "КП"
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Самарскую область все никак не желают покидать снегопад, метель и сильный ветер. Кроме того, не исключено, что в ближайшее время в регионе может пойти мокрый снег, а на дорогах — образоваться гололед. В связи с этим Госавтоинспеция Самарской области рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

В случае, если все-таки необходимо сесть за руль, то автомобилистам советуют быть предельно внимательными и осторожными, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию движения и боковой интервал. Пешеходам рекомендуют быть внимательнее при переходе проезжей части, не отвлекаться на сотовые телефоны и одеться в одежду с световозвращающими элементами.

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