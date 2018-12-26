В новогоднюю ночь до «Самара Арены» пустят трамваи и автобусы

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-26T15:33:55+03:00

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Этот Новый год жители Самары смогут встретить не только у себя в районе или на площади Куйбышева, но и возле стадиона «Самара Арена». Там на последней миле организуют праздничные мероприятия. Специально для тех, кто решить отметить этот праздник у стадиона, организуют работу общественного транспорта.

До 22:00 до «Самара Арены» можно будет добраться на трамваях № 11, 12, 22 или на автобусах №№ 1, 50, 51, 67, 96, 205, 268 (остановка «Улица Алма-Атинская»), а также на маршрутке № 295 — она будет заезжать прямо к стадиону.

С 22:00 начнут ходить 2 специальных шаттла: по 2 автобуса от Красной Глинки и по 2 автобуса от площади Кирова. Последнее отправление шаттлов до стадиона — в 00:30. Кроме того, до 1:00 продолжат работать трамваи № 11, 12, 22 и автобусы №№ 50, 51, 67, 96, 295.

В 1:15 горожан будут вывозить со стадиона на трамваях № 11 и 12, автобусы № 50, 51, 67, 96, 295 и два маршрута-шаттла. После салюта уехать со стадиона можно будет на автобусах №№ 50, 51, 67, 96, 295 и 2 маршрутах-шаттлах. Все они будут работать до 04:30. Что касается трамвая № 22, то он будет ходить от остановки «Московское шоссе» в направлении центра города до 4:20-4:35.

Как отмечают в городской администрации, трамваи № 11 и 12 будут ходить до стадиона «Самара Арена» и с 1 по 8 января примерно до 22:30.

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