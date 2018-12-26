На трассе М-5 под Сызранью столкнулись две фуры: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 15:50 2018-12-26T15:50:24+03:00

Один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

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В среду, 26 декабря, примерно в 11:45 на 872 км 700 м трассы М-5 «Урал» под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием большегрузов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 40-летний водитель фуры МАН в составе полуприцепа (перевозил щебень), двигаясь в условиях снегопада со стороны Сызрани в направлении Москвы, не справился с управлением. Машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Там большегруз столкнулся с фурой «Скания» с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя и пассажирка фуры МАН. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Насколько известно, женщина находится в тяжелом состоянии. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.