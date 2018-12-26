2018-12-26T16:04:07+03:00
Общество

Жигулевску назначили нового прокурора

Этот пост занял прокурор из Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Константин Зайцев до недавнего времени работал прокурором Центрального района ТольяттиКонстантин Зайцев до недавнего времени работал прокурором Центрального района ТольяттиФото: Архив "КП"
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил нового прокурора Жигулевска. Согласно его приказу от 24 декабря, эту должность займет Константин Зайцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Константин Зайцев служит в органах прокуратуры с 1997 года. Сначала он работал следователем и старшим следователем Похвистневской межрайонной прокуратуры, потом прокурором следственного управления прокуратуры Самарской области, прокурором кассационного отдела управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры региона и начальником отдела по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Самарской области.

С 2001 по 2007 год Константин Зайцев занимал должность Похвистневского межрайонного прокурора, с 2007 по 2015 год – прокурора Тольятти, а в последнее время он трудился на должности прокурора Центрального района Тольятти.

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