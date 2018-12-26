В Самарской области в 2018 году открылись 6 медицинских учреждений

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-26T16:37:19+03:00

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В Самаре подвели итоги развития отрасли здравоохранения в 2018 году. За этот год врачи региона провели десятки сложнейших уникальных операций, спасли тысячи жизни. Всего в Самарской области в 2018 году открылись шесть новых медицинских организаций и подразделений. Самое крупное - многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», возведенный в рекордные сроки на средства частного инвестора. Также открылись Центр позитронно-эмиссионной томографии в Самаре, медицинский лучевой центр на базе больницы №10, уже десятый диализный центр.

- По большей части медицинская отрасль развивается на механизмах государственно-частного партнерства. По этому показателю мы – в топ-4 по стране, после двух столиц и Московской области. В самарском здравоохранении реализуются 15 проектов ГЧП с инвестициями 9 миллиардов рублей, - сообщили в правительстве.

Важно, что получать услуги в таких учреждениях жители могут получать на бесплатной основе. За этот год в Самаре были отремонтированы корпуса в крупнейших больницах, детская поликлиника в Промышленном районе, детская стоматологическая поликлиника в Ленинском районе Самары. Также значительные улучшения произошли и по всему региону: в разных районах построили 4 новых фельдшерско-акушерских пункта, в 2019 темп ввода увеличится почти вдвое - будут возведены 9 ФАПов. В больнице Сызрани начался ремонт, которого здесь ждали несколько лет. Также ремонт проводится в отделении сестринского ухода и хосписа Жигулевской Центральной горбольницы.

В 13 «пилотных» медучреждениях региона внедрены принципы «Бережливой поликлиники», на это направлено 63,4 млн рублей. Это помогает сберечь ресурсы и время пациентов и врачей. С 2019 года модернизация отрасли будет проводиться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он, в частности, предусматривает, что до 2024 года все поселения, численностью населения от 100 человек, будут обеспечены амбулаториями или ФАПами. Те, где меньше 100 жителей, будут обслуживать выездные медицинские комплексы. В регионе откроются 12 центров амбулаторной онкологической помощи, а смертность от онкологии к 2024 году должна снизиться на 6,5%. Сосудистые центры откроются в Тольятти, Сызрани, Большеглушицком и Нефтегорском районах. Также в этом году за счет федеральных средств медицинскими изделиями обеспечивают организации, оказывающие паллиативную медпомощь.

- В рамках федеральной программы обеспечиваем пациентов специальными аппаратами для респираторной поддержки, – рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. – Это программа будет продолжена до 2020 года, и мы надеемся, что всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому, сможем снабдить необходимыми медицинскими изделиями.