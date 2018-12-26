2018-12-26T16:47:08+03:00
Общество

Возможны утечки: водопроводные трубы Самары из-за проблем с электричеством поразил гидроудар

Горожан предупреждают, что из-за скачка давления некоторые трубы могут не выдержать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В среду, 26 декабря, примерно в 16:20 на электрических и водопроводных сетях в Самаре произошла нештатная ситуация. Из-за перебоев с электроэнергией произошла кратковременная остановка насосов НФС-1 и НФС-2, что привело к гидроудару — резкому скачкообразному изменению давления в водопроводной сети, сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, данное происшествие не повлияло на водоснабжение жителей и предприятий Самары.

- Все жители с водой. Однако существует вероятность увеличения количества технологических сбоев на сетях. Сейчас проводятся все необходимые работы, чтобы минимизировать последствия нештатной ситуации, - отметили в «РКС-Самара».

Компания просит самарцев быть внимательнее и сообщать возможных утечках воды по телефону диспетчерской службы: 334-75-12.

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