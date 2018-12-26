В Самарской области продлили запрет на проезд грузовиков по трассе М-5

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-26T16:58:20+03:00

Грузовикам нельзя пока ездить в районе Сызрани и Тольятти Фото: Архив "КП"

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В Самарской области продлили ограничение на проезд грузового транспорта по федеральной трассе М-5 "Урал". Из-за того, что снегопад все не прекращается, запрет на движение будет действовать еще несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

- До 22:00 будет действовать запрет на проезд на участке с 835 по 890 км - от села Новоспасское до Сызрани. А вот участок от Сызрани до Тольятти (с 890 км до 976 км) будет закрыт до 23:00, - отметили представители учреждения.

Сейчас на трассе продолжают работать дорожники. Проезжую часть от снега расчищают почти 100 единиц техники. Кроме того, ведется противогололедная обработка дороги.

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