2018-12-26T17:11:50+03:00
Общество

Самару сковали 10-балльные пробки: автомобилисты развлекаются игрой в города

Снегопад и ДТП полностью парализовали движение в городе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Город встал в одну большую пробкуГород встал в одну большую пробкуФото: Яндекс.Карты
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Вечером в среду, 26 декабря, пробки в Самаре достигли своего пика - 10 баллов. Движение стоит на всех основных магистралях города: на улице Ново-Садовой, Московском шоссе, улице Луначарского, Гагарина, Авроры, Советской Армии, Ново-Вокзальной, Полевой, Вилоновской, Красноармейской и других улицах.

Многокилометровые заторы спровоцировал снегопад, который идет в Самаре уже всю неделю и не намерен в ближайшее время покидать ее пределы, а также несколько ДТП. Автомобилисты уже отчаялись добраться до дома и развлекаются игрой в города. Саранск, Караганда, Астрахань - пока это все города, что вспомнили самарцы. Кто-то пытается устроить в пробке личную жизнь, а кто-то продает лыжи. Всем счастливчикам остается пожелать только терпения.

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