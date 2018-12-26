За получение крупной взятки в Самаре задержан инспектор ГУФСИН

26 Дек. 21:41 2018-12-26T21:41:50+03:00

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В среду, 26 декабря, в Самаре силовиками была проведена спецоперация против возможного проявления коррупции. Был задержан старший инспектор УФСИН по Самарской области, который получил взятку в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- В Самаре с поличным при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан старший инспектор ГУФСИН (сын замначальника ГУФСИН Самарской области), - написал народный избранник.

Официальной информации о задержании пока нет. Напомним, 22 августа этого года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника ИК № 3 Андрея Гурьянова. Он обвиняется в получении крупной взятки.