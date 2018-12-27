В Самаре хотят установить памятник композитору Дмитрию Шостаковичу

СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-27T07:58:37+03:00

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В среду, 26 декабря, прошло заседание рабочей группы по установке скульптурных композиций на территории Самарской области. Она продолжит работу комитета «Культурная Самара», благодаря которому в областной столице появились скульптуры: Дама с ракеткой, Красноармеец Сухов, Буратино, Юрий Деточкин, Бравый солдат Швейк, Бурлаки на Волге, Дядя Степа, Клен, Спасатель и многие другие.

- На эти композиции не расходовалось ни копейки бюджетных средств. Все это был дар того или иного благотворителя, конкретного человека или инициативной группы родному городу. Это принципиально отличает работу комитета и рабочей группы, - отметил глава региона Дмитрий Азаров, добавив, что рабочая группа будет рассматривать инициативы по всему региону.

В ближайшее время в Самаре могут появиться новые скульптурные композиции. К примеру, сейчас рассматриваются проекты по установке памятника композитору Дмитрию Шостаковичу, скульптурной композиции «Баян» и скульптуре-фонтану на футбольную тему. Губернатор поручил участникам рабочей группы вместе с городскими властями подобрать место под их размещение.