2018-12-27T07:58:37+03:00
Общество

В Самаре хотят установить памятник композитору Дмитрию Шостаковичу

Пока конкретное место его размещения не определено
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Как вариант рассматривается установка памятника в сквере у площади КуйбышеваКак вариант рассматривается установка памятника в сквере у площади КуйбышеваФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, прошло заседание рабочей группы по установке скульптурных композиций на территории Самарской области. Она продолжит работу комитета «Культурная Самара», благодаря которому в областной столице появились скульптуры: Дама с ракеткой, Красноармеец Сухов, Буратино, Юрий Деточкин, Бравый солдат Швейк, Бурлаки на Волге, Дядя Степа, Клен, Спасатель и многие другие.

- На эти композиции не расходовалось ни копейки бюджетных средств. Все это был дар того или иного благотворителя, конкретного человека или инициативной группы родному городу. Это принципиально отличает работу комитета и рабочей группы, - отметил глава региона Дмитрий Азаров, добавив, что рабочая группа будет рассматривать инициативы по всему региону.

В ближайшее время в Самаре могут появиться новые скульптурные композиции. К примеру, сейчас рассматриваются проекты по установке памятника композитору Дмитрию Шостаковичу, скульптурной композиции «Баян» и скульптуре-фонтану на футбольную тему. Губернатор поручил участникам рабочей группы вместе с городскими властями подобрать место под их размещение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре двое рыбаков из-за метели заблудились на Волге
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В Самарской области в 2018 году появились 8 новых детских садов и две школы
Тольяттинец украл у матери стиральную машинку и продал ее прохожему ради выпивки
В Самаре автомобилистка протаранила маршрутку и сбила 16-летнюю девушку на остановке
Жителя Новокуйбышевска отправили в колонию за взятку следователю
Самарскую губдуму оставили без новогоднего корпоратива
Снегопад в Самаре побил рекорд 1983 года
В Чапаевске женщина на Mitsubishi выбила с дороги Geely и опрокинулась на бок: погибли два человека
В Тольятти будут судить мужчину, который из ревности задушил сожительницу и ее 16-летнюю дочь
Гандболистки «Лады» обыграли «Звезду» и ушли на новогодние каникулы лидерами чемпионата России
В Самаре разбойник с пистолетом напал на продуктовый магазин и ранил продавщицу
Под Самарой «Калина» влетела в фуру: погиб пассажир легковушки
Баскетбольная «Самара» в гостях обыграла «Химки-Подмосковье» - 104:87
За получение крупной взятки в Самаре задержан инспектор ГУФСИН
Самарские силовики пришли с обысками в сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое»
Самару сковали 10-балльные пробки: автомобилисты развлекаются игрой в города
В Самарской области продлили запрет на проезд грузовиков по трассе М-5
Возможны утечки: водопроводные трубы Самары из-за проблем с электричеством поразил гидроудар
В Самарской области в 2018 году открылись 6 медицинских учреждений