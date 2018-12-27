2018-12-27T08:25:01+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» в гостях обыграла «Химки-Подмосковье» - 104:87

Самарцы в рамках матчей Суперлиги еще ни разу не проигрывали подмосковной команде
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, в Химках прошел первый матч второго круга регулярного чемпионата Суперлиги между БК «Самара» и местной командой «Химки-Подмосковье». Самарцы еще ни разу не проигрывали этому клубу в матчах Суперлиги, и в этот раз они вновь одержали победу. Однако обыграть соперника самарским баскетболистам удалось весьма непросто.

Примерно полтора периода команды шли практически вровень, но в середине второй десятиминутки самарцы сделали рывок и смогли получить двузначное преимущество. На большой перерыв соперники уходили уже со счетом 57:42 в пользу БК «Самара». Однако третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 24:24. В заключительном периоде хозяева стали все больше нагонять самарцев, значительно сократив отрыв по очкам. Решающими стали 35 секунд в середине четверти: Владимир Пичкуров, Максим Дыбовский и Александр Савенков набрали 7 очков, увеличив отрыв до 15 очков. После этого баскетболистам «Самары» уже ничего не мешало довести матч до победы — 104:87.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, в эту пятницу, 28 декабря, команду предстоит провести ответный кубковый поединок в Нижнем Новгороде, а к матчам Суперлиги она вернется только после Нового года. Первая встреча в рамках чемпионата у самарцев намечена на 8 января. Они сыграют в Ярославле против «Буревестника».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре двое рыбаков из-за метели заблудились на Волге
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В Самарской области в 2018 году появились 8 новых детских садов и две школы
Тольяттинец украл у матери стиральную машинку и продал ее прохожему ради выпивки
В Самаре автомобилистка протаранила маршрутку и сбила 16-летнюю девушку на остановке
Жителя Новокуйбышевска отправили в колонию за взятку следователю
Самарскую губдуму оставили без новогоднего корпоратива
Снегопад в Самаре побил рекорд 1983 года
В Чапаевске женщина на Mitsubishi выбила с дороги Geely и опрокинулась на бок: погибли два человека
В Тольятти будут судить мужчину, который из ревности задушил сожительницу и ее 16-летнюю дочь
Гандболистки «Лады» обыграли «Звезду» и ушли на новогодние каникулы лидерами чемпионата России
В Самаре разбойник с пистолетом напал на продуктовый магазин и ранил продавщицу
Под Самарой «Калина» влетела в фуру: погиб пассажир легковушки
В Самаре хотят установить памятник композитору Дмитрию Шостаковичу
За получение крупной взятки в Самаре задержан инспектор ГУФСИН
Самарские силовики пришли с обысками в сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое»
Самару сковали 10-балльные пробки: автомобилисты развлекаются игрой в города
В Самарской области продлили запрет на проезд грузовиков по трассе М-5
Возможны утечки: водопроводные трубы Самары из-за проблем с электричеством поразил гидроудар
В Самарской области в 2018 году открылись 6 медицинских учреждений