Баскетбольная «Самара» в гостях обыграла «Химки-Подмосковье» - 104:87

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-27T08:25:01+03:00

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В среду, 26 декабря, в Химках прошел первый матч второго круга регулярного чемпионата Суперлиги между БК «Самара» и местной командой «Химки-Подмосковье». Самарцы еще ни разу не проигрывали этому клубу в матчах Суперлиги, и в этот раз они вновь одержали победу. Однако обыграть соперника самарским баскетболистам удалось весьма непросто.

Примерно полтора периода команды шли практически вровень, но в середине второй десятиминутки самарцы сделали рывок и смогли получить двузначное преимущество. На большой перерыв соперники уходили уже со счетом 57:42 в пользу БК «Самара». Однако третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 24:24. В заключительном периоде хозяева стали все больше нагонять самарцев, значительно сократив отрыв по очкам. Решающими стали 35 секунд в середине четверти: Владимир Пичкуров, Максим Дыбовский и Александр Савенков набрали 7 очков, увеличив отрыв до 15 очков. После этого баскетболистам «Самары» уже ничего не мешало довести матч до победы — 104:87.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, в эту пятницу, 28 декабря, команду предстоит провести ответный кубковый поединок в Нижнем Новгороде, а к матчам Суперлиги она вернется только после Нового года. Первая встреча в рамках чемпионата у самарцев намечена на 8 января. Они сыграют в Ярославле против «Буревестника».