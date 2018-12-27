В Самаре разбойник с пистолетом напал на продуктовый магазин и ранил продавщицу

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-27T09:04:49+03:00

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На днях в Самаре произошло вооруженное нападение на круглосуточный продуктовый магазин на улице Ново-Садовой. В ночное время в торговую точку зашел посетитель, он завязал с продавцом словесную перепалку, а затем достал из куртки пистолет и начал беспорядочно стрелять. В итоге она ранил сотрудницу магазина, а потом украл из кассы 3,5 тысячи рублей и ушел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыли инспекторы ДПС. Напарница пострадавшей назвала полицейским приметы разбойника, после чего они отправились осматривать близлежащие дворы. Правоохранители нашли и задержали злоумышленника в одном из прогалов на улице Советской Армии. Мужчина не стал отрицать своей вины и во всем сознался. Задержанным оказался 41-летний местный житель, который только в августе освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

В ходе досмотра полицейские нашли у мужчины похищенные деньги, а также оружие (пистолет с глушителем и револьвер) и патроны. А вот в его квартире они обнаружили целый арсенал оружия, в том числе и самодельного. В отношении самарца возбудили два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Разбой». В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях случившегося.