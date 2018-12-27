Гандболистки «Лады» обыграли «Звезду» и ушли на новогодние каникулы лидерами чемпионата России
Встреча с командой из Звенигорода закончилась со счетом 36:34
Фото: ГК «Лада»
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Гандболистки тольяттинской «Лады» обыграли «Звезду» из Звенигорода в матче, который прошел в рамках чемпионата России. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 36:34.
Эта победа стала для «Лады» 13-ой в регулярном чемпионате страны и позволила уйти на новогодние каникулы в ранге лидеров Суперлиги. В активе тольяттинок 26 очков, у ближайшего преследователя клуба «Ростов-Дон» 22 очка. Однако у южанок три игры в запасе.
Интересный факт, это не только 13-ая победа «Лады» в чемпионате, но и 13-ая победа тольяттинок над «Звездой» подряд.Гандболистки из Звенигорода не могут обыграть «Ладу» уже 4 года.