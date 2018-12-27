2018-12-27T09:47:34+03:00
Происшествия

В Чапаевске женщина на Mitsubishi выбила с дороги Geely и опрокинулась на бок: погибли два человека

Авария произошла ранним утром на трассе в условиях снегопада
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 26 декабря, около 7:45 на 48 км 600 м трассы «СамараПугачевЭнгельсВолгоград» в Чапаевске произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 41-летняя женщина ехала на внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport со стороны Саратова в направлении Самары. Двигаясь в условиях снегопада, она превысила скорость, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Geely под управлением 57-летнего водителя. После этого внедорожник опрокинулся на правый бок, а легковушка вылетела с дороги в кювет.

Водитель внедорожника в тяжелом состоянии находится в больнице, ее пассажирка погибла

Водитель внедорожника в тяжелом состоянии находится в больнице, ее пассажирка погибла

В результате случившегося пострадали три человека. Водитель Geely скончался от полученных травм в реанимационном отделении больницы. Водитель внедорожника находится в больнице в тяжелом состоянии. Ее 44-летнюю пассажирку медики спасти не смогли. Она скончалась в реанимации. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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