2018-12-27T10:02:53+03:00
Общество

Снегопад в Самаре побил рекорд 1983 года

Максимальное количество осадков, выпавшее 26 декабря в областной столице, составило 12,7 мм
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рекорды по снегу были побиты сразу в нескольких городах Самарской областиРекорды по снегу были побиты сразу в нескольких городах Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Снегопад, который накрыл Самарскую область в среду, 26 декабря, установил новые рекорды. По данным Приволжского УГМС, вчера в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

Так, в Самаре максимальное количество осадков составило 12,7 мм. Оно превысило рекорд 1983 года на 2,7 мм. В Тольятти и Новодевичье осадки побили рекорд 2014 года. Там максимальное количество осадков 26 декабря составило 6,4 мм и 8,1 мм соответственно. В Сызрани снег побил 51-летний рекорд. Также максимумы количества осадков были перекрыты в Безенчуке (12,1 мм), АГЛОСе (10,4 мм) и Большой Глушице (6,2 мм). Последний раз так много снега там выпадало в 1983 году.

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