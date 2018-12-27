2018-12-27T10:23:14+03:00
Общество

Самарскую губдуму оставили без новогоднего корпоратива

Депутаты не смогут вместе отметить предстоящий Новый год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Традиция новогодних корпоративов ушла вместе с бывшим спикером губдумы Виктором СазоновымТрадиция новогодних корпоративов ушла вместе с бывшим спикером губдумы Виктором Сазоновым
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В этом году в Самарской губернской думе не будет новогоднего корпоратива. Празднество в честь наступающего 2019 года для депутатов решили не проводить. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат губдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

- С уходом Виктора Сазонова (прим. ред. бывший спикер губдумы, скончался в сентябре 2018 года), видимо, ушла и традиция. Спеть про белый лебедь на пруду теперь некому, - посетовал народный избранник.

Как отметил Михаил Матвеев, все думские корпоративы всегда оплачивали сами сотрудники. Бюджетные деньги на них не тратились.

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