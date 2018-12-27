2018-12-27T10:44:52+03:00
Происшествия

Жителя Новокуйбышевска отправили в колонию за взятку следователю

Также мужчина отметился проникновением в чужую квартиру и кражей дорогого телефона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина проведет почти 4 года в колонии строгого режимаМужчина проведет почти 4 года в колонии строгого режимаФото: Архив "КП"
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В Новокуйбышевске суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в даче взятки, тайном хищении чужого имущества и незаконном проникновении в жилище, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Как установили правоохранители, 15 августа этого года, мужчина попытался передать часть взятки в 15 тысяч рублей от общей суммы в 50 тысяч рублей следователю следственного отдела Новокуйбышевска. Он хотел, чтобы за эти деньги правоохранитель вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за то, что он в июле незаконно проник в квартиру на улице Успенского. Однако следователь отказался от взятки, и новокуйбышевца задержали на месте. К слову, перед этим мужчина успел отметиться еще одним преступлением. В начале августа он украл из магазина телефон за 26 тысяч рублей.

Суд признал жителя Новокуйбышевска виновным во всех этих преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.

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