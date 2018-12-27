Тольяттинец украл у матери стиральную машинку и продал ее прохожему ради выпивки

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-27T11:14:44+03:00

Молодой человек хотел сдать технику в ломбард, но там ее не приняли

Изменить размер текста: A A

На днях в полицию Тольятти обратилась жительница Автозаводского района. Она рассказала, что, вернувшись с работы домой, обнаружила, что из ее квартиры пропала стиральная машинка стоимостью 13 тысяч рублей.

Правоохранители сразу заподозрили в причастности к исчезновению бытовой техники 23-летнего сына самарчанки, который уже был судим за кражу. Сотрудники ППС заметили его в соседнем дворе и задержали. Он рассказал, что на преступление его толкнуло отсутствие денег на алкоголь. Молодой человек решил украсть стиральную машинку матери и сдать ее в ломбард, но там ее не приняли. В итоге парень продал технику какому-то прохожему.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении молодого человека правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.