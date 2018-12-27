В Самарской области в 2018 году появились 8 новых детских садов и две школы

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-27T11:27:48+03:00

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В текущем году в Самарской области открылось восемь детских садов и две школы: они распахнули двери для учеников 1 сентября. Образовательный центр №1 на 1360 мест заработал в микрорайоне Кошелев-парк, школа на 200 мест - в селе Новодевичье Шигонского района. Всего до конца 2018 года должно появиться 1795 мест в детсадах, из них 405 для детишек ясельного возраста. В то же время в регионе начали строить и проектировать еще 6 новых школ, которые смогут принять в общей сложности более 8 тысяч учеников.

- Сегодня у Самарской области есть ряд серьёзных преимуществ, которые позволят нам успешно реализовать национальный проект. Здесь и значительный (около 35 млрд руб.) объем областных средств, направляемых на развитие отрасли, что говорит о ее приоритете для региональных властей, и компактность территории, что повышает доступность качественного образования для населения, и государственная модель управления образованием, позволяющая выстраивать единую образовательную политику на территории всей губернии, - отмечает Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян:

В 2019 году в регионе будет работать нацпроект "Образование". Объем его финансирования уже подтвержден на следующий год: это 1 млрд 224,6 млн руб., в том числе 336 млн руб. - из федерального бюджета, 790 млн руб. – из областного, не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.

В рамках национального проекта в Самарской области планируется реализация восьми региональных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность", "Учитель будущего", "Поддержка семей, имеющих детей" и "Новые возможности для каждого".

До 2025 года в регионе планируют построить не меньше 25 новых объектов общего образования, на это из федерального бюджета выделят более 2 млрд рублей. Общие поступления средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Образование" ожидаются в объеме 366 млн руб., затраты областного бюджета планируются в объеме 790 млн руб., не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.