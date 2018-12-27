2018-12-27T11:57:31+03:00
Общество

В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки

Как отмечают в УФСИН, цены на них будут ниже рыночных
Михаил ГОРЮНОВ
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Вот такие товары делают самарские осужденныеВот такие товары делают самарские осужденные
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В преддверии Нового года в исправительных колониях № 5 и № 15 были открыты новые производства. Там стали делать и выпускать сумки, предназначенные для упаковки новогодних подарков.

- Заказчиками красочных сумок стали самарские фирмы, которые участвуют в соглашениях с исправительными учреждениями о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе УФСИН Самарской области.

Администрации ИК приобрели сырье для изготовления сумок, а также предоставили производственные помещения, обеспечив их теплом, электричеством и всем необходимым оборудованием. Для выполнения заказа были подготовили специалистов из числа осужденных.

- Товар производится согласно заключенным соглашениям, на высоком качественном уровне. Причем цены на сумки ниже рыночных, - заявил сказал заместитель начальника УФСИН Григорий Неймарк.

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