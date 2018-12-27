2018-12-27T12:01:31+03:00
Общество

В Самаре двое рыбаков из-за метели заблудились на Волге

Вызволять любителей зимней рыбалки из снежного плена пришлось спасателям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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В среду, 26 декабря, на Волге у Самары потерялись двое рыбаков. Мужчины из-за метели потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег с острова Зелененький, где рыбачили.

Вызволять рыбаков пришлось спасателям. Они отправились им на помощь на аэросанях, однако из-за сильной метели, темного времени суток и высокого уровня снега найти мужчин быстро не удалось. Спасателям даже пришлось надеть специальные гидрокотюмы и идти к острову через протоку пешком. В итоге через час поисков они все-таки смогли найти рыбаков. Те находились в Пантелеевском затоне, напротив Коптева оврага.

- Спасатели по своим следам вывели мужчин обратно на берег. Спасательная операция длилась на протяжении 4 часов, - рассказали в ПСС Самарской области.

Рыбаков доставили на берег примерно в 21:50. Спасатели провели с ними воспитательную беседу и отпустили домой.

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