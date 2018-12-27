В Самаре Ипполиты, Жени и Нади получат специальные новогодние подарки

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-27T12:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Невозможно представить Новый год без любимых фильмов, которые подарил нам великий режиссер Эльдар Рязанов: "Ирония судьбы или с легким паром", "Карнавальная ночь" и многих других. 31 декабря 2018 года не станет исключением.

В этот день музей Эльдара Рязанова устроит для всех жителей города большой новогодний праздник. Он пройдет в сквере Эльдара Рязанова по адресу ул. Фрунзе, 120 с 17.00 до 19.00.

Все начнется с дружного украшения новогодней ели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также всех собравшихся ждет игра «Знай наших!» по творчеству Рязанова с музыкальными паузами и с участием героев фильма «Карнавальная ночь» – вокалистов и клоунов, и новогоднее видеообращение от московского Киноклуба-музея «Эльдар». Можно будет отправить и свое праздничное послание по известному всем адресу - 3-я улица Строителей, где жили герои фильма "Ирония судьбы".

А вот самарцы с именами героев этого фильма удостоятся особого внимания. Для всех Ипполитов, Жень и Надь музей Эльдара Рязанова приготовил специальные подарки, которые можно выиграть в новогоднюю лотерею.

Специальный приз ждет тех, кто придет в сквер в компании друзей с именами Женя, Павлик, Мишка, Саша, или учителям, которые сколотят дружный педагогический коллектив из Нади, Тани и Вали.

Кроме того, каждый гость "Новогоднего вечера" сможет почувствовать себя персонажем любимых с детства новогодних кинокартин и даже принять участие в съемках «фильма» по мотивам песенки «О хорошем настроении».

Завершится вечер караоке-турниром по песням из фильмов Эльдара Рязанова и показом его новогодних кинокомедий.