Схватил и убежал: голодный самарец украл из ларька пакет с шаурмой

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-27T12:46:22+03:00

У молодого человека не было денег на еду, и ему пришлось пойти на преступление

Изменить размер текста: A A

В Самаре полицейские раскрыли дерзкий грабеж ларька по продаже шаурмы. Преступление произошло на днях на Южном шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с того, что в торговую точку зашел посетитель и заказал пять порций шаурмы. Правда, платить за еду он вовсе не собирался. Когда ему вручили пакет со свежеприготовленной шаурмой, он сразу же выбежал из ларька. Найти преступника полицейским не составило труда — он попал на камеры видеонаблюдения. Предполагаемым злоумышленником оказался 27-летний молодой человек, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Полицейским парень признался, что у него не было денег на еду, поэтому он решил пойти на преступление. В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Похищение шаурмы может обернуться для него серьезным наказанием.