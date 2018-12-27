2018-12-27T12:46:22+03:00
Происшествия

Схватил и убежал: голодный самарец украл из ларька пакет с шаурмой

У молодого человека не было денег на еду, и ему пришлось пойти на преступление
Анастасия ФИЛАТОВА
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Похищение шаурмы может обернуться для самарца серьезным наказаниемПохищение шаурмы может обернуться для самарца серьезным наказаниемФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре полицейские раскрыли дерзкий грабеж ларька по продаже шаурмы. Преступление произошло на днях на Южном шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с того, что в торговую точку зашел посетитель и заказал пять порций шаурмы. Правда, платить за еду он вовсе не собирался. Когда ему вручили пакет со свежеприготовленной шаурмой, он сразу же выбежал из ларька. Найти преступника полицейским не составило труда — он попал на камеры видеонаблюдения. Предполагаемым злоумышленником оказался 27-летний молодой человек, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Полицейским парень признался, что у него не было денег на еду, поэтому он решил пойти на преступление. В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Похищение шаурмы может обернуться для него серьезным наказанием.

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