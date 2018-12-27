2018-12-27T12:47:41+03:00
Общество

В 2018 году дворы и общественные пространства Самарской области благоустроили за 1,1 млрд рублей

На эти средства в регионе обновили 151 общественную территорию и 394 двора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предполагается, что в следующем году на благоустройство общественных пространств и дворов Самарской области выделят 1,22 млрд рублей.Предполагается, что в следующем году на благоустройство общественных пространств и дворов Самарской области выделят 1,22 млрд рублей.Фото: Архив "КП"
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2018 год в Самарской области прошел под знаком благоустройства. За этот год в регионе успели обновить 151 общественное пространство и 394 двора. На эти цели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было направлено 1 млрд 134 млн рублей, в том числе 573 млн из федеральной казны.

Отметим, что объекты для благоустройства выбирали сами жители региона. На таком принципе работы настоял инициатор проекта ФКГС - глава РФ Владимир Путин. Голосование за проекты проходило в день выборов президента — 18 марта. Всего на голосование было заявлено 397 проектов по благоустройству общественных территорий, но в число победителей вошел только 151 объект. Их привели в порядок за 693,3 млн рублей. Кроме того, еще 441 млн рублей направили на благоустройство 394 дворов. Последние выбрали общественные комиссии на основе предложений жителей. Как отмечают в областном правительстве, почти все объекты обновили вовремя. Работы принимали сами жители.

Предполагается, что в следующем году на благоустройство общественных пространств и дворов Самарской области по программе «Формирование комфортной городской среды» выделят чуть больше средств — 1,22 млрд рублей.

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