В Тольятти спасатели нашли двоих заблудившихся на Волге рыбаков

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-27T13:07:43+03:00

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Метель, которая разыгралась в Самарской области в среду, 26 декабря, стала причиной многих различных происшествий как на дорогах, так и на воде. Так, вчера днем на Волге около Тольятти заблудились двое рыбаков.

- Мужчины отправились на рыбалку со стороны 8 квартала Тольятти и отошли к противоположному берегу на 3 км. Из-за метели они смогли самостоятельно вернутся на берег и вызвали спасателей, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области.

Около 15:30 на помощь рыбакам на аэросанях отправились спасатели. На поиски мужчин у них ушел примерно один час. В 16:55 пострадавших благополучно вернули на берег.

Напомним, что вчера на Волге потерялись еще два рыбака. Они из-за снегопада не смогли найти дорогу с острова Зелененький. Их тоже вызволяли спасатели.