2018-12-27T13:30:59+03:00
Общество

К концу недели в Самарской области утихнет снег и придут морозы

В ночь на воскресенье местами по региону похолодает до -25 °C
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Конец уходящего года будет довольно морознымКонец уходящего года будет довольно морознымФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Последние дни уходящего года отметятся в Самарской области немного переменчивой погодой. Если в пятницу и субботу в регионе еще будет идти снег, то в воскресенье он утихнет и сменится морозами.

По данным Приволжского УГМС, сегодня, 27 декабря, в Самарской области ожидается небольшой и умеренный снег, слабая метель. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит -5...-10 °C. Снег такой же интенсивности продолжит идти и в пятницу, 28 декабря. А вот температура воздуха в предпоследний рабочий день будет на пару градусов «теплее».

В субботу, 29 декабря, местами по области пройдет небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха понизится до -10...-15 °C.

В ночь на воскресенье, 30 декабря, существенных осадков не ожидается, зато местами будет слабый туман. Будет довольно морозно: -15...-20 °C, местами до -25 °C. Днем существенные осадки также не предвидятся. Утром будет немного туманно. Скорость ветра составит 4-9 м/с, а температура воздуха: -13...-18 °C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области из-за праздников сдвинули график выплаты пенсий и пособий
Звезды, птицы и воздушные шары: Московское шоссе и Ново-Садовую подсветят праздничными консолями
Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин перейдет в «Крылья Советов»
В Тольятти вакансий стало больше, чем соискателей
В Тольятти водитель «девятки» сбил шедшего по «зебре» подростка
Самарская ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту российские и иностранные спутники
В Самарской области запустят производство готовых обедов и детских игрушек
В Самаре возбудили дело за организацию подпольного игрового клуба на XXII Партсъезда
Пивоваров «Балтики» наградили за безупречный труд и подготовку профессиональных кадров для отрасли
Стало известна дата запуска 55-метрового колеса обозрения в парке Гагарина
Работа идет ежедневно: с начала недели с улиц Самары вывезли более 12 тысяч тонн снега
В Тольятти спасатели нашли двоих заблудившихся на Волге рыбаков
В 2018 году дворы и общественные пространства Самарской области благоустроили за 1,1 млрд рублей
Схватил и убежал: голодный самарец украл из ларька пакет с шаурмой
В Самаре Ипполиты, Жени и Нади получат специальные новогодние подарки
В Самаре двое рыбаков из-за метели заблудились на Волге