К концу недели в Самарской области утихнет снег и придут морозы

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-27T13:30:59+03:00

В ночь на воскресенье местами по региону похолодает до -25 °C

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Последние дни уходящего года отметятся в Самарской области немного переменчивой погодой. Если в пятницу и субботу в регионе еще будет идти снег, то в воскресенье он утихнет и сменится морозами.

По данным Приволжского УГМС, сегодня, 27 декабря, в Самарской области ожидается небольшой и умеренный снег, слабая метель. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит -5...-10 °C. Снег такой же интенсивности продолжит идти и в пятницу, 28 декабря. А вот температура воздуха в предпоследний рабочий день будет на пару градусов «теплее».

В субботу, 29 декабря, местами по области пройдет небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха понизится до -10...-15 °C.

В ночь на воскресенье, 30 декабря, существенных осадков не ожидается, зато местами будет слабый туман. Будет довольно морозно: -15...-20 °C, местами до -25 °C. Днем существенные осадки также не предвидятся. Утром будет немного туманно. Скорость ветра составит 4-9 м/с, а температура воздуха: -13...-18 °C.