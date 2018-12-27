2018-12-27T13:56:25+03:00
Общество

Работа идет ежедневно: с начала недели с улиц Самары вывезли более 12 тысяч тонн снега

Собранный в городе снег отправляют на три полигона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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На этой неделе Самару и область накрыли снегопад и метель, заметно прибавив работы коммунальным службам. Так, с начала недели ежедневно улицы города убирали до 143 единиц техники. Больше всего снегоуборочных машин работали в ночь с 26 на 27 декабря.

Только за первые три дня этой рабочей недели коммунальщики вывезли с улиц Самары — Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской, Московского, Красноглинского и Волжского шоссе и Кировского моста — более 12 тысяч тонн снега. Больше всего снега отправили на полигоны (два - в городе и один - в Красноярском районе) в ночь на 26 декабря — 4076 тонн, а в ночь на 27 декабря — 3810 тонн снега. Всего же с начала декабря с магистралей Самары вывезли более 34 тысяч тонн снега.

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